«Edil 2024» a quota 9mila ingressi: e l’anno prossimo s’ingrandisce

Edil 2024 chiude con oltre 9mila presenze confermando il forte interesse per il comparto. La manifestazione fieristica, tornata dopo più di dieci anni nei padiglioni di via Lunga, ha abbinato la parte espositiva a un nutrito calendario di eventi congressuali e formativi. Il settore ha attraversato momenti non facili , tra la pandemia e condizioni anomale di mercato che hanno messo a dura prova. Se per gli annali è stata la 28ª edizione per la fiera edile, nella realtà - dopo uno stop così prolungato - di fatto è stata la prima tappa di un nuovo progetto a lungo termine. Ora si guarda avanti: durante la tre giorni sono state messe in mostra competenze, idee e innovazioni verso il rinascimento dell’edilizia italiana che riconosce l’eccellenza del distretto europeo che viaggia sull’asse Bergamo, Brescia e Milano .

«Ripartire dopo dieci anni di stop non era facile, così come non era scontato il buon risultato ottenuto, ma abbiamo sempre creduto nella nostra storica fiera dell’Edilizia – commenta Luciano Patelli, presidente Promoberg Srl –. In questo periodo abbiamo sempre monitorato il mercato e consolidato i contatti con il mondo dell’edilizia - dalle imprese alle associazioni, passando per tutte le realtà a vario titolo coinvolte - per trovare insieme il momento giusto. I risultati e i commenti che abbiamo raccolto in fiera ci gratificano e ci spronano nel dare una decisa accelerata già con la prossima edizione nel 2025, con un maggior numero di giornate: già da domani saremo in “cantiere” per costruire una fiera dell’edilizia ancora più grande, bella e condivisa, in grado di rappresentare al meglio un territorio che da sempre sta facendo la storia dell’edilizia in Italia e nel mondo».