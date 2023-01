Educazione stradale, il progetto «On the road» sbarca a Livigno e fa il pieno di giovani

Obiettivo raggiunto. Con la restituzione delle esperienze dei 30 giovani protagonisti, martedì 3 gennaio, al Castello Alberti di Bormio, si è conclusa l’edizione del progetto «On the Road» che ha visto coinvolti per la prima volta contemporaneamente i Comuni e i Comandi di Polizia Locale di Bormio e Livigno. Un’edizione record, con ben 30 ragazzi dai 16 ai 19 anni , che hanno affiancato Istituzioni, Polizia locale e Forze dell’Ordine con l’obiettivo di capire in che modo comportarsi per prevenire situazioni tragiche in strada, ma anche sulla neve .