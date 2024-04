Elezioni, conto alla rovescia per presentare le candidature

Conto alla rovescia per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni 2024. La prima scadenza è per le Europee: dalle 8 alle 20 di martedì 30 aprile (40° giorno antecedente alle votazioni) e dalle 8 alle 20 del 1° maggio (39° giorno), l’elenco deve essere depositato, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria della Corte d’appello del capoluogo di circoscrizione (nel nostro caso Milano), dove è costituito l’Ufficio elettorale circoscrizionale. Poi saranno passate al vaglio per verificare la correttezza della documentazione.

Elezioni 8 e 9 giugno

Gli elettori bergamaschi dovranno scegliere - l’8 e il 9 giugno prossimi - tra i candidati presenti nella propria circoscrizione di residenza, cioè quella del Nord-Ovest, che comprende anche la Lombardia (insieme a Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte). È la più popolosa (delle cinque in cui è suddiviso il Paese) ed esprime 20 seggi, dei 76 totali spettanti all’Italia (e dei 720 del Parlamento europeo). Il sistema elettorale è proporzionale. In Italia esiste una soglia di sbarramento del 4 per cento e gli elettori (che devono aver compiuto i 18 anni per votare, e i 25 per potersi candidare ed essere eletti) possono esprimere da una a tre preferenze, rispettando però l’alternanza di genere, pena l’annullamento della seconda o della terza scelta. Sono eletti i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze nella propria lista: in caso di parità si privilegia chi è più in alto in lista. I partiti possono presentare un numero massimo di candidati pari al totale dei seggi assegnati a ogni circoscrizione. Se eletto in più di una, il candidato dovrà scegliere in quale essere formalmente eletto e quindi deciderà di fatto a chi lasciare il proprio posto tra i primi non eletti.

Giorgio Gori Lara Magoni Giovanni Malanchini

Per ora sono tre i bergamaschi candidati nella circoscrizione Nord-Ovest: Giorgio Gori per il Pd, che dopo dieci anni di mandato a Palafrizzoni tenta il salto in Europa (ieri ha lanciato il suo claim «Un sindaco per l’Europa», che fa proprio riferimento all’esperienza in Comune); Lara Magoni, in corsa per Fratelli d’Italia, dopo quindici anni in Regione (ora è sottosegretario regionale a Giovani e sport); e il consigliere regionale Giovanni Malanchini per la Lega. I candidati di «territorio» dovranno vedersela con i competitors scelti dai partiti a colpi di preferenze.