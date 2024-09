Ennesima truffa del finto poliziotto, portinaia la sventa

«Suo figlio ha causato un incidente ed è nei guai: si trova qui in stato di arresto e per farlo uscire servono 3.500 euro. Li prepari subito, passerà un avvocato a ritirarli». Il copione è sempre lo stesso ed è andato in scena, di nuovo in città, alle 11,30 di venerdì. Quando un finto poliziotto ha telefonato a una pensionata di 77 anni che vive in casa da sola in un palazzo di via Carducci.

In questo caso, però, fortunatamente il raggiro non è andato a buon segno perché la portinaia del palazzo si è insospettita nel vedere quel soggetto – elegante ma dal fare sospetto – entrare nell’edificio e raggiungere la casa della settantasettenne. Era il finto avvocato, cui la vittima aveva aperto. «A quel punto è per fortuna arrivata la portinaia, che ha iniziato a fare delle domande a quella persona, che ha preferito allontanarsi – spiega la nuora della settantasettenne –: così per fortuna non è stato portato via niente a mia suocera».

Non è la prima volta che si registrano truffe di questo genere in città: in azione solitamente due malviventi, il primo che telefona a casa alla vittima spiegando che il figlio (o la figlia) è nei guai e che passerà un avvocato (ovviamente finto: il suo complice) a ritirare denaro ed eventualmente gioielli. Anche nel caso di via Carducci il finto poliziotto ha chiesto alla pensionata se a casa avesse una cassaforte.