Esplosione di via Longo, psicologo per chi vive nel palazzo

Un supporto psicologico per le persone coinvolte nell’esplosione dello scorso 5 ottobre nel condominio di via Longo. È l’ulteriore iniziativa di sostegno per gli sfollati messa in campo dal Comune che, grazie alla collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII e, in particolare, con il reparto di Psicologia clinica, ha previsto un accesso prioritario al servizio di supporto psicologico, per affrontare le conseguenze emotive dell’accaduto e dell’improvviso allontanamento dalle abitazioni. Per usufruirne, è possibile contattare il numero di telefono 035.2674482, segnalando di essere tra gli inquilini coinvolti nell’esplosione: il primo colloquio potrà così essere fissato in tempi brevi.

«Fin dalle prime ore dell’esplosione – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina – abbiamo cercato di dare risposte concrete alle persone che si sono trovate improvvisamente fuori casa, ma sappiamo che l’assistenza non può limitarsi alla ricerca di un alloggio. Un’esperienza come quella vissuta in via Longo può lasciare conseguenze importanti anche sul piano emotivo e psicologico. Per questo considero preziosa la collaborazione con l’Asst, che ci permette di affiancare al sostegno materiale un’attenzione al benessere delle persone che in questi giorni ci hanno contattato sollecitando un supporto anche psicologico. Ringrazio l’Azienda ospedaliera per la disponibilità e in particolare Simonetta Spada e Valentina Strappa del reparto di Psicologia clinica».