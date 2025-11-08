Ex Caserma Montelungo, finalmente si parte: il 12 novembre via al cantiere

L’avvio del cantiere segue la firma del contratto di acquisto da parte dell’ Università di Bergamo con Redo Sgr , per un valore di oltre 30 milioni di euro , nell’ambito del Fondo Ex Caserme Montelungo–Colleoni, sottoscritto da CDP Real Asset Sgr, Comune di Bergamo e Fondazione Cariplo, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e un contributo regionale di 15 milioni di euro.

Un investimento da 80 milioni per la rinascita dell’area

Carnevali: «Un passo storico per la città»

«Con l’avvio del cantiere si compie un passo fondamentale per il futuro di Bergamo – ha commentato la sindaca Elena Carnevali –. Dopo vent’anni di attesa, Montelungo-Colleoni diventa un nodo vitale nella città policentrica che stiamo costruendo ».

Per il rettore Sergio Cavalieri, il progetto « non è solo una trasformazione fisica, ma un cantiere culturale che rafforzerà il legame tra università e territorio ».

Il sostegno di Regione, Fondazione Cariplo e Cdp

L’assessore regionale Paolo Franco ha ricordato il contributo di 15 milioni della Regione per «un modello virtuoso di rigenerazione e housing sociale». Secondo CDP Real Asset e Fondazione Cariplo, l’intervento rappresenta «un esempio di finanza immobiliare a impatto sociale», capace di restituire valore pubblico e nuove opportunità a studenti e cittadini.