Femminicidio a Bergamo: 41enne uccisa a coltellate dal marito 49enne in via Pescaria

T ragedia a Bergamo nella zona dello stadio cittadino dove si è consumato un femminicidio: una donna di 41 anni, Valentina Sarto, è stata uccisa a coltellate dal marito 49enne, Vincenzo Dongellini, nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo nella loro abitazione di via Pescaria.

Valentina Sarto, uccisa dal marito Vincenzo Dongellini a Bergamo in via Pescaria La donna è stata c olpita alla schiena e alla gola con un coltello dal marito che poi avrebbe tentato di togliersi la vita, senza riuscirci. Il 49enne è stato arrestato e sarebbe piantonato in ospedale. Valentina Sarto lavorava al Baretto, lo storico locale di fronte alla New Balance Arena, punto di riferimento dei tifosi della Nord.

L’ipotesi sull’origine della lite

I due stavano insieme da dieci anni e si erano sposati l’anno scorso. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato la lite che ha portato alla tragedia. Sembra che la coppia stesse vivendo un periodo di crisi e che lei stesse valutando di interrompere la relazione.

Una vicina: «Li sentivo spesso litigare»

Le indagini sono in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo, finalizzate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia di Stato, due ambulanze e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi della Scientifica.

Anche se dai primi accertamenti delle forze dell’ordine non risultano denunce o precedenti segnalazioni relativi a passati dissidi o episodi di violenza tra i due coniugi, una vicina ha raccontato ai giornalisti che li sentiva spesso litigare, come sentiamo in questo video.

Femminicidio a Bergamo, la testimonianza di una vicina: «Li sentivo litigare spesso».

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