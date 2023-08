«Ferragosto sicuro» con più controlli su strade e aeroporto

Come ogni anno ad agosto si ripropone il tema della sicurezza sulle strade e nelle abitazioni lasciate vuote dai vacanzieri e il prefetto, Giuseppe Forlenza, ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica esteso anche alla partecipazione delle specialità delle forze dell’ordine, del 118, dei vigili del fuoco e di Autostrade per l’Italia per la modulazione dei servizi di vigilanza e prevenzione in occasione del Ferragosto. È stato stabilito un piano di servizi di controllo nelle aree più critiche di città e provincia: «Particolare attenzione sarà rivolta ai punti più sensibili del territorio – spiega il prefetto – quali stazioni ferroviarie, l’aeroporto, le zone di maggiore afflusso turistico (come ad esempio i laghi ed alcune aree particolarmente attrattive per i percorsi naturalistici) o comunque di ritrovo abituali di giovani». La Polizia Stradale ha già intensificato i pattugliamenti in autostrada, soprattutto nei fine settimana, e nelle aree di servizio contro furti e borseggi. «Per le strade ed autostrade è stato previsto un articolato dispositivo di vigilanza peraltro già attivo sin dallo scorso mese di luglio – continua il prefetto –. La Polstrada garantirà infatti un pattugliamento lungo l’intero asse viario di competenza in particolare nei weekend che già dal prossimo si preannuncia con volumi di traffico particolarmente intensi».

I consigli per chi si mette alla guida, invece, sono «fare un check up completo all'auto, rispettare il codice della strada e le limitazioni della velocità, fare delle soste e idratarsi. È importante prima di partire informarsi sulle condizioni del traffico». All'aeroporto di Orio al Serio, pur nella cronica mancanza di personale, la Polaria intensificherà i servizi di vigilanza e di frontiera, mettendo in campo tutte le risorse disponibili. La Polizia locale di Bergamo assicurerà il monitoraggio della strada per l'aeroporto e fornirà, come di consueto, ausilio a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza. Saranno intensificate anche alcune corse degli autobus in area urbana. Sul fronte della circolazione stradale la Società Autostrade ha confermato che al momento sulla Brebemi non ci sono cantieri fissi di rilievo e che gli eventuali nuovi cantieri verranno programmati, per quanto possibile, in orario notturno. Ha inoltre assicurato di aver già provveduto a stoccare scorte di acqua in corrispondenza dei principali caselli di ingresso dell'autostrada che, in caso di blocchi del traffico prolungati, saranno distribuite dal proprio personale, coinvolgendo, se necessario, la Protezione civile.