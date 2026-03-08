Festa della donna, un migliaio di manifestanti in centro a Bergamo

Nella Giornata internazionale della donna un migliaio di persone sono scese in strada nella serata di domenica 8 marzo, per esprimere la loro rabbia e chiedere parità e stop alla violenza. I manifestanti sono partiti da piazzale Marconi per il corteo organizzato dal movimento Non una di meno.

«Siamo arrabbiate e stanche. Non vogliamo mimose, vogliamo interventi concreti per cambiare le cose», uno dei messaggi in apertura della manifestazione, a cui hanno preso parte cittadini e associazioni: dalla Rete contro la violenza di genere al Centro Antiviolenza, ma anche la Rete per la Palestina e Bergamo Antifascista.

I temi dei manifestanti