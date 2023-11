Folla in centro per i mercatini. Acceso l’albero di Natale - Foto/Video

Cresce la voglia di Natale, nel pomeriggio di domenica 26 novembre un fiume di gente si è riversata in centro città per una passeggiata tra i mercatini e tutte le attrazioni organizzate da Comune, Distretto Urbano del Commercio e Nxt Station. Si parte dai mercatini e la pista di pattinaggio in piazzale Alpini, per arrivare alle casette in via XX Settembre.

Dopo una mattinata abbastanza tranquilla (sempre però con lunghe code per consegnare la lettera di Santa Lucia), lungo la giornata la gente è via via aumentata fino a riempire completamente le vie del centro già illuminate a festa. Nella serata di domenica 26 novembre sì è proceduto anche alla prima accensione del grande abete addobbato che come ormai tradizione è stato posizionato in piazza Vittorio Veneto.

Si accende il Natale in centro Beppe Bedolis