Santa Lucia, cresce l’attesa: i sogni dei bimbi nelle letterine, coda in via XX Settembre - Foto e video

Cresce tra i bambini bergamaschi l’attesa per Santa Lucia. Il 13 dicembre si avvicina e anche quest’anno si rinnova la tradizione della consegna delle letterine nella chiesa della Madonna dello Spasimo in via XX Settembre. Già da qualche settimana si stanno moltiplicando le visite e nella mattinata di domenica 26 novembre si è formata una lunga coda, nel segno di una tradizione continua a restare nel cuore di bimbi e genitori.