Forze dell’ordine in stazione all’alba: l’esito dei controlli - Foto e video

In campo nell’area da cui arrivano sempre più di frequente segnalazioni di aggressioni ai danni di minorenni e di spaccio nell’area bus e nelle vie limitrofe a piazzale degli Alpini sono scesi contemporaneamente i Carabinieri di Bergamo, la Polizia di Stato e la Guardia di finanza, la Polizia locale con un dispiegamento non indifferente di uomini e mezzi.

Maxi controlli in stazione all’alba: Forze dell’ordine in campo contro spaccio e criminalità. Video di Beppe Bedolis

L’esito dell’operazione

Agenti e militari hanno controllato diciannove persone, di cui diverse con precedenti. Tra queste quattro indagati: tre per violazione del foglio di via e una per violazione dell’articolo 650. Tre persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di hashish, mentre sono stati notificati due avvisi orali del questore, un foglio di via e un Dacur (divieto di accesso alle aree urbane, anche detto «daspo urbano»).