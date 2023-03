Fuga da Milano, nel 2022 in 200 hanno scelto Bergamo: «Meno cara e più vivibile»

«Milan l’è on gran Milan»? O meglio: lo è ancora? L’interrogativo scava nei primati della metropoli, oggi più che mai. Perché se è vero che la locomotiva economica del Paese continua a viaggiare sull’alta velocità finanziaria, c’è però qualche «passeggero» che sceglie di lasciare quel treno. Cambiare vagone: fuor di metafora, cambiare città. Nel 2022 sono stati 206 i cittadini residenti nel capoluogo lombardo che hanno deciso di trasferirsi a Bergamo: è il maggior flusso «in entrata», superiore per esempio a chi si è trasferito da Seriate (180 i cittadini che da lì si sono spostati a Bergamo), Torre Boldone (91) o Treviolo (76), per esempio (curiosità: ci sono anche 67 romani). Per contro, sono invece 140 i cittadini residenti a Bergamo che nel 2022 si sono invece trasferiti a Milano. Il saldo dell’«attrattività» sull’asse Milano-Bergamo è dunque favore alla città dei Mille.