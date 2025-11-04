Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 04 Novembre 2025

Furti in abitazione: In 5 anni +26%. Dieci casi al giorno

I DATI . Nel 2024 quasi 3.600 denunce nella Bergamasca. Sono cresciute di 739 rispetto al periodo pre-pandemia. Criminalità, Bergamo passa dal 44° al 45° posto in Italia.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore

È il dato dei furti nelle case a balzare all’occhio scorrendo i numeri bergamaschi dell’«Indice della criminalità 2025», il report del Dipartimento della pubblica sicurezza del Viminale diffuso come ogni anno dal «Sole 24 Ore».

Questo perché lo scorso anno (i dati si riferiscono al 2024) a Bergamo e provincia sono stati denunciati 3.580 furti in casa, con una media attorno a dieci ogni giorno (9,8 per la precisione). A colpire è però il raffronto con gli anni precedenti: nel report del 2024, con dati riferiti dunque al 2023, i furti nelle case erano stati 350 in meno dell’anno scorso.

Il raffronto con 5 anni fa

Ma, tornando al periodo precedente alla pandemia, vale a dire al report 2020 con i numeri del 2019, cinque anni fa le denunce di furti nelle case erano stati 2.841, vale a dire 739 in meno rispetto allo scorso anno. E con una crescita percentuale pari al 26%. Un dato che va controcorrente anche rispetto al numero dei furti in generale, che è invece diminuito, passando dai 16.288 del 2019 ai 15.444 del 2024 (in crescita però rispetto al 2023 di 908 denunce presentate).

In percentuale, i furti nella Bergamasca – stando al report – sono calati del 6,2% in cinque anni (a fare la differenza, in particolare, le denunce di furti di auto che, complice forse la tecnologia migliorata, sono diminuiti). Più in generale, nelle statistiche del Viminale Bergamo è scesa di una posizione, passando dal 44° al 45° posto a livello nazionale, mentre nel 2019 eravamo alla 46ª posizione. L’anno scorso sono stati denunciati nella Bergamasca in tutto 37.620 reati, 252 in più rispetto al 2023 e 842 in più rispetto al 2019. Il dato ogni centomila abitanti è invece salito da 3.299 a 3.378 denunce.

Milano in testa alla classifica

Al vertice della classifica delle 106 province italiane (in questo elenco più si è in alto e più è elevato l’indice di criminalità) c’è Milano, con oltre 225mila reati denunciati. Seguono Firenze, Roma, Bologna e Rimini. A livello lombardo, Brescia si piazza al 40° posto, in calo di 6 posizioni. Subito dopo Milano c’è però Pavia, con 22.007 delitti denunciati all’autorità giudiziaria dalle forze di polizia (+1,38%). Seguono Varese con 33.084 illeciti (+2,59%) e Monza e Brianza con 31.751 reati (+12,03%), che è la provincia che segna il maggiore incremento insieme a quella di Mantova (12.426, +4,81%). Sempre sul fronte della Bergamasca colpisce il dato – pari a zero per entrambi gli anni 2023 e 2024 – delle rapine in banca denunciate, mentre anche le rapine agli uffici postali sono state soltanto tre sia nel 2023 sia nel 2024. Un dato, quello delle rapine nelle banche e alle poste, non presente invece nel report del 2019 per un confronto. In generale, le rapine denunciate lo scorso anno sono state 464, pari a 321 ogni centomila abitanti, e in lieve crescita rispetto alle 308 del 2019 e alle 445 del 2023.

Raddoppiate le «rapine in abitazione»

Sono invece raddoppiate negli ultimi cinque anni le denunce catalogate come «rapine in abitazione», salite dalle 22 dell’ultimo anno prima della pandemia alle 41 dello scorso anno, passando per le 42 del 2023. Si tratta comunque, nella maggioranza dei casi, di furti in casa degenerati in rapine perché il ladro di turno è stato sorpreso dagli inquilini e ne sono conseguite minacce o violenze fisiche.

Praticamente costanti, invece, le «rapine sulla pubblica via»: erano 250 nel 2019 e sono salite a 265 nel 2024. In crescita anche le truffe o frodi informatiche nel raffronto tra gli ultimi cinque anni, ma in calo rispetto al raffronto 2023-2024: un dato in linea con la maggiore diffusione delle apparecchiature tecnologiche. Nel 2019 le denunce erano state 2.948, pari a 264 ogni centomila abitanti, ed erano salite già a 4.993 nel 2023, pari a 449 ogni centomila abitanti, ma sono scese a 4.365 l’anno scorso, con un dato ogni centomila abitanti tornato sotto quota quattrocento e pari a 391.

Droga ed estorsioni

Non da ultimo il dato della diffusione delle sostanze stupefacenti: le denunce sono scese dalle 402 del 2019 (pari a 36,2 ogni centomila abitanti) alle 373 dello scorso anno (33,5 ogni centomila abitanti). In crescita, invece, le estorsioni: cinque anni fa le denunce erano state 144, vale a dire 12,9 ogni centomila abitanti, mentre nel 2023 erano salite a 198 (17,8 ogni centomila abitanti) e oltre le duecento – 201 per la precisione –, con un raffronto ogni centomila abitanti pari a 18: a livello nazionale la posizione della nostra provincia relativamente alle truffe è comunque rimasta al 57° posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bologna
Firenze
Milano
Rimini
Roma
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Processo
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Politica
politica interna
Fabio Conti
Viminale
Sole 24 ore
Pavia
Varese
Monza e Brianza
Mantova