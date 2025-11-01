Cronaca / Bergamo Città
Sabato 01 Novembre 2025
Furto al Carrefour di via Masone a Bergamo: razziati 8 mila euro
IL COLPO. Maxi furto nel supermercato di via Masone, in città: a compierlo un giovane, il 30 ottobre nel pomeriggio. Al vaglio i filmati delle telecamere.
Bergamo
Aria insospettabile per il giovane che giovedì 30 ottobre ha rubato dalla cassaforte del supermercato Carrefour Express di via Masone ben 8 mila euro. È successo intorno alle 17.30: il ragazzo, ben vestito e dai modi garbati, è entrato nel punto vendita e ha iniziato a girare tra le corsie. Ha tenuto d’occhio il personale e, quando gli addetti si sono spostati dalle casse, si è spostato dietro al banco, ha aperto lo sportello dove c’era la cassaforte ed ha asportato il denaro.
Il sospetto dei titolari è che chi ha commesso il furto sapeva bene cosa fare e come muoversi: è andato a colpo sicuro ed è scappato con il denaro avvolto in una busta di plastica.
I filmati delle telecamere
Il giovane è stato ripreso dalle telecamere interne al supermercato: ora i filmati saranno analizzati dalle forze dell’ordine per identificare il colpevole.
