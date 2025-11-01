Furto al Carrefour di via Masone a Bergamo: razziati 8 mila euro

Aria insospettabile per il giovane che giovedì 30 ottobre ha rubato dalla cassaforte del supermercato Carrefour Express di via Masone ben 8 mila euro. È successo intorno alle 17.30: il ragazzo, ben vestito e dai modi garbati, è entrato nel punto vendita e ha iniziato a girare tra le corsie. Ha tenuto d’occhio il personale e, quando gli addetti si sono spostati dalle casse, si è spostato dietro al banco, ha aperto lo sportello dove c’era la cassaforte ed ha asportato il denaro.