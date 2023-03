Giunta regionale, dentro Terzi e Franco. Magoni sottosegretario. Oggi il debutto

Due assessori e un sottosegretario. Bergamo non può dirsi non rappresentata nella stanza dei bottoni di Palazzo Lombardia. La parola «fine»la dirà oggi il riconfermato presidente della Regione Attilio Fontana presentando in tarda mattinata la nuova Giunta frutto di un confronto decisamente complesso, a tratti molto duro, nel centrodestra e anche all’interno dei singoli partiti. La riunione romana (tanto contestata dalle opposizioni già pronte a far salire la temperatura in Consiglio da mercoledì in poi) ha portato alla conferma dello schema con 7 assessori a Fratelli d’Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia e altrettanti alla Lista Fontana.