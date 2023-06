Guardie mediche, dopo l’accordo ora è «giallo» sulle adesioni

Nonostante il nuovo accordo di riorganizzazione delle attività di Continuità assistenziale (Ca) sia stato firmato, allo stato attuale non si sa se e quanti medici abbiano deciso di firmare a loro volta il contratto e riprende così il servizio . Alla soglia di un nuovo weekend estivo, quindi, non si conosce ancora la realtà delle effettive forze in campo per l’ex guardia medica. Ats Bergamo, infatti, ha spiegato che per il momento non vengono forniti dati sui numeri dei nuovi medici contrattualizzati da lunedì (giorno della firma dell’accordo). Mentre i sindacati non hanno saputo a loro volta fornire dei numeri perché gran parte dei medici di Ca non sono in realtà rappresentati dai sindacati che si sono seduti al tavolo a discutere e decidere il nuovo accordo con Ats.