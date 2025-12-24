I nostri auguri all’insegna della speranza. Buon Natale, gli aggiornamenti continuano online - Il video

Da L’Eco di Bergamo fino alla nostra Capanna sul Sentierone. Gli auguri online per questo Natale sono stati realizzati tra gli studi di Bergamo Tv, Radio Alta fino alla redazione del nostro giornale. All’insegna della speranza: un f rase di Papa Giovanni XXIII ci ha fatto da filo conduttore ed è il nostro augurio, dedicato a tutti i lettori. Eccola: «La parola di speranza vi accompagni sulla via del ritorno verso le case che vi attendono: vi canti in cuore durante il lavoro, nella soddisfazione che esso vi procura, come nelle immancabili prove, del cui merito si adorna il nostro terreno cammino; vi richiami a sempre filiale e tenera confidenza del Signore che mai non abbandona coloro che si affidano a Lui».

«La parola di speranza vi accompagni sulla via del ritorno verso le case che vi attendono: vi canti in cuore durante il lavoro, nella soddisfazione che esso vi procura, come nelle immancabili prove, del cui merito si adorna il nostro terreno cammino; vi richiami a sempre filiale e tenera confidenza del Signore che mai non abbandona coloro che si affidano a Lui». Un video semplice, prodotto internamente, che ci mostra la vita della redazione, la sera quando la città sta per spegnersi, ma non in questo periodo festivo con Bergamo illuminata e bellissima. Ecco allora che le riprese escono dal palazzo di viale Papa Giovanni XXIII 118 e arrivano fino sul Sentierone: qui c’è la piccola Vittoria che ha scritto la frase di speranza su un foglio di scuola. Lo legge con la sua mamma davanti alla nostra Capanna, luogo della tradizione e simbolo per la città. Un messaggio che vogliamo far arrivare in tutte le case e che ci riporta a questo anno giubilare, affinchè la speranza di accompagni nella quotidianità e non ci abbandoni, proprio come la fede.