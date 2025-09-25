Il bergamasco in viaggio sulla Flotilla: «Colpiti ma non ci fermiamo»

«Il morale è alto, siamo motivati ad andare avanti. L’equipaggio da terra è quasi più importante di quello in mare. Se non ci fosse stata la grande protesta in Italia, non sarebbe stata inviata una nave militare che dovrebbe proteggerci. Tutti gli occhi sono su Gaza e sulla Palestina»: queste le parole di Dario Crippa, il 25enne bergamasco, salpato con la Global Sumud Flotilla. Martedì sera in collegamento con il presidio, che ogni sera è presente in piazza Matteotti, il giovane ha raccontato dell’attacco che le imbarcazioni hanno subito nella notte tra il 23 e 24 a sud di Creta. «Sto bene - ha detto -. Martedì notte ero di turno sull’Otaria e ho notato un drone che, a differenza di quelli che ci sorvegliano normalmente, aveva una luce rossa fissa ed era ad un’altezza inferiore. Siamo stati colpiti da un ordigno esplosivo, abbiamo subito abbassato fiocco e randa e siamo andati avanti a motore. Poi altre dieci imbarcazioni hanno subito l’attacco. Noi non abbiamo riportato alcun danno, altre barche invece sono state danneggiate, ma in tutta la flotta nessun partecipante è stato ferito. All’alba abbiamo ripreso a navigare, ma per precauzione questa notte saremo in acque cretesi».