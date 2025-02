Il Cardinale Parolin alle 16 in Cattedrale per monsignor Bravi

Il Segretario di Stato Vaticano arriverà in città nella mattinata di sabato 22 febbraio, dove inizierà la giornata all’Accademia della Guardia di Finanza in largo Barozzi. Qui incontrerà i vertici dell’istituzione e, nell’Aula magna, i Cadetti dell’Accademia. Alle 10,30 terrà una lezione sulla politica internazionale. Nel pomeriggio, alle 16 nella Cattedrale di Sant’Alessandro, in Città Alta, il Cardinale Parolin presiederà la celebrazione per l’ordinazione episcopale di monsignor Maurizio Bravi, nominato da Papa Francesco Arcivescovo alla sede titolare di Tolentino e Nunzio apostolico in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone. Nell’occasione, giorno della Festa della Cattedra di San Pietro, il porporato concederà l’indulgenza plenaria a tutti i partecipanti alla celebrazione presenti in Duomo. La celebrazione - che sarà trasmessa in diretta su Bergamo Tv e sul sito de L’Eco di Bergamo – è un momento di grande gioia e carico di significato, soprattutto nell’anno del Giubileo della Speranza. Sarà festa anche a Capriate San Gervasio, paese d’origine di monsignor Bravi. Almeno un centinaio di persone raggiungerà il Duomo da San Gervasio (domenica 23 febbraio, invece, monsignor Bravi sarà a San Gervasio per presiedere la Messa Pontificale e partecipare a una conviviale in suo onore).