Cronaca / Bergamo Città
Sabato 10 Gennaio 2026

Il Ducato di Piazza Pontida, saluti alla sindaca: «Per il 2026 più sicurezza in città» - Foto

LA TRADIZIONE. Mario Morotti e il Ducato nel tradizionale saluto alle istituzioni sabato 10 gennaio. Accompagnato dalla Fanfara Città dei Mille e dal Giopì e la Margì.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Il Duca di Piazza Pontida, Mario Morotti, a Palazzo Frizzoni con la sindaca Elena Carnevali
Il Duca di Piazza Pontida, Mario Morotti, a Palazzo Frizzoni con la sindaca Elena Carnevali
(Foto di Bedolis)

Il cammino del Ducato di Piazza Pontida tra le strade della città per gli auguri di buon anno è partito questa mattina, sabato 10 gennaio. Accompagnati dalla Fanfara della Città dei Mille e dal Giopì e la Margì, il Ducato ha fatto tappa dalle principali istituzioni cittadine per porre i propri omaggi e, come di consueto, per portare loro le proprie richieste con il tradizionale spirito goliardico. «Pur se i tempi d’oggi sono oscuri, pieni di guerre e di bisogni, noi qui portiamo tanti auguri», ha detto il Duca «Smiciatöt» Mario Morotti alla sindaca Elena Carnevali, nella prima tappa del Comune.

Alla prima cittadina è arrivata un’istanza in particolare: «Sicurezza e protezione della gente. Dopo episodi di reati e malaffare, si prenda a cuore questa implorazione: aumentare il contributo della “pola” atta a sorvegliare»

Alla prima cittadina è arrivata un’istanza in particolare: «Sicurezza e protezione della gente. Dopo episodi di reati e malaffare, si prenda a cuore questa implorazione: aumentare il contributo della “pola” atta a sorvegliare».

La visita in Comune
La visita in Comune

Carnevali ha ricevuto in dono un mazzo di mimose e ha poi preso la parola per la replica: «Per me gli auguri del Ducato di Piazza Pontida sono sempre un appuntamento importante e mi sta molto a cuore, come la richiesta di maggiore sicurezza, che tutti sentiamo - risponde la sindaca -. In questa occasione rinnoviamo il nostro impegno a fare sempre di più, con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine. La sicurezza ha tante facce ed è anche sociale. Le due dimensioni vanno insieme», ha affermato Carnevali, che ha poi ringraziato il sodalizio: «Sono particolarmente legata al Ducato per l’impegno costante nel mantenere viva la nostra cultura, fatta non solo di tradizioni e di folclore ma anche di un patrimonio storico e linguistico da preservare».

La visita in Provincia e Prefettura
La visita in Provincia e Prefettura
La Fanfara Città dei Mille
La Fanfara Città dei Mille

Il viaggio è proseguito verso via Tasso, dove il Ducato ha incontrato il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi, e il viceprefetto Elena Sollo.

