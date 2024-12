Il mercato del sabato torna allo stadio: 52 banchi vicino alla Curva sud

Il mercato dello stadio è ufficialmente tornato in piazzale Goisis . Nella mattinata di sabato 7 dicembre, con il taglio del nastro, è stato sancito il ritorno degli ambulanti nella storica sede del rinnovato piazzale di Bergamo. Il ritorno del mercato nella giornata odierna è anche legato all’apertura del nuovo parcheggio interrato che, oltre ad offrire una rilevante area di sosta, in virtù della convenzione tra Comune e Atalanta, mette anche a disposizione i bagni per gli operatori e i clienti.

Una serie di traslochi a catena

Il mercato era stato spostato in diverse sedi a partire dal giugno 2023, a causa dei lavori di riqualificazione della curva Morosini del Gewiss Stadium, dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola primaria «G. Rosa», degli interventi di Teb per lo spostamento dei sottoservizi, e della riqualificazione dei passaggi pedonali. In particolare, nel giugno 2023 il mercato era stato trasferito da piazzale Goisis a via Marzabotto, ad agosto dello stesso anno da via Marzabotto all’interno del Lazzaretto, e dalla metà di marzo di quest’anno dal Lazzaretto di nuovo a via Marzabotto, dove si trovava fino allo scorso sabato. Nonostante gli spostamenti, il numero dei banchi di vendita è rimasto invariato, con un totale di 52 banchi, la cui collocazione è stata mantenuta pressoché la stessa rispetto alla precedente.

Un rinnovamento per l’intera area

Il ritorno del mercato in questa storica sede rappresenta non solo un ripristino delle tradizioni, ma anche un segno di rinnovamento per l’intera area, a beneficio di operatori e cittadini. «Il tradizionale mercato del sabato torna finalmente nel suo luogo di origine, piazzale Goisis, rinnovato e pronto ad accogliere di nuovo gli ambulanti. Tengo a sottolineare come questi mercati siano molto più di un luogo di commercio: sono anche spazi di incontro e relazioni che arricchiscono la nostra comunità», dichiara il vicesindaco e assessore al Commercio del Comune di Bergamo, Sergio Gandi.