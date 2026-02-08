Il tifo per Sofia Goggia arriva anche per posta: aumenta la corrispondenza per la campionessa

Melissa, postina di Bergamo

«Questo è un periodo intenso – spiega Melissa -. Oltre a trovare cartelli di incoraggiamento appesi al cancello di casa, le lettere dei fan aumentano, arriva molta più corrispondenza, anche dall’estero, soprattutto dalla Svizzera. Sono messaggi di complimenti e di affetto: una cosa molto bella da vedere. Incontro raramente Sofia Goggia durante il mio giro – racconta Melissa –: lei è sempre impegnata tra gare e allenamenti e lascio la posta a casa della mamma. È una famiglia conosciuta qui, ma anche molto riservata».