Cronaca / Bergamo Città
Domenica 08 Febbraio 2026
Il tifo per Sofia Goggia arriva anche per posta: aumenta la corrispondenza per la campionessa
LA CURIOSITA’. La portalettere di Bergamo Melissa: «In questi giorni la corrispondenza per la campionessa Sofia Goggia è in aumento».
Bergamo
A Bergamo le imprese sportive si celebrano anche con la corrispondenza. Melissa Ratto, 55 anni, portalettere di Poste Italiane dal 1997, si occupa da più di vent’anni della zona dove abita anche la campionessa di sci Sofia Goggia, simbolo dello sport italiano nel mondo.
«Questo è un periodo intenso – spiega Melissa -. Oltre a trovare cartelli di incoraggiamento appesi al cancello di casa, le lettere dei fan aumentano, arriva molta più corrispondenza, anche dall’estero, soprattutto dalla Svizzera. Sono messaggi di complimenti e di affetto: una cosa molto bella da vedere. Incontro raramente Sofia Goggia durante il mio giro – racconta Melissa –: lei è sempre impegnata tra gare e allenamenti e lascio la posta a casa della mamma. È una famiglia conosciuta qui, ma anche molto riservata».
In un’epoca in cui il recapito si è evoluto e si è ampliato includendo sempre più la consegna dei pacchi, la posta ordinaria continua così a conservare un valore simbolico profondo. A Bergamo, in particolare, con Melissa lavora anche Domenico: due portalettere che partono dal centro di Bergamo Buttaro e raggiungono abitazioni, borgate e frazioni, anche nelle zone più difficili da servire, mantenendo vivo un legame fatto di affidabilità, costanza e attenzione alle persone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA