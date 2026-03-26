Il treno di cioccolato sbarca all’ospedale «Papa Giovanni»

Un treno di cioccolato lungo oltre 55 metri fa tappa al Papa Giovanni XXIII, portando con sé un forte messaggio di solidarietà. Presentato mercoledì 25 marzo il «Winter games express», la scultura in cioccolato più lunga del mondo, che resterà esposta fino al 15 aprile nei pressi dell’ingresso 3 della Hospital street, dove è visibile per metà della sua lunghezza originaria. Dopo le precedenti tappe a Palazzo Lombardia e all’aeroporto di Orio, l’imponente opera – frutto della collaborazione dei consorzi di pasticcieri di Bergamo e Brescia, oltre che di diversi istituti alberghieri e professionali della provincia, sotto la guida del maestro maltese Andrew Farrugia – approda in ospedale. Qui, accanto all’installazione, è attivo anche uno spazio dell’associazione Cure palliative, dove sarà possibile acquistare tavolette di cioccolato solidali, il cui ricavato sarà destinato al St. Michael Hospice di Malta e all’Hospice «Arnaldo Minetti e Kika Mamoli» di Borgo Palazzo.