Il Vescovo avvia il Giubileo: corteo e solenne concelebrazione

Anche la Chiesa di Bergamo, insieme a tutte le Diocesi del mondo, domenica 29 dicembre vive il momento forte della celebrazione di inizio del Giubileo, o Anno Santo, del 2025.

La Vigilia di Natale, Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della Basilica di San Pietro, che ha dato il via ufficiale al Giubileo, che si concluderà il 6 gennaio 2026, solennità dell’Epifania. Nella Bolla di indizione «Spes non confundit» (La speranza non delude) il Pontefice ha stabilito che l’inizio ufficiale del Giubileo in tutte le Chiese locali avvenga domenica 29 dicembre.

La processione con l’ingresso in Cattedrale

(Foto di Colleoni)

La Cattdrale di Bergamo

(Foto di Bedolis)

Il programma

È così anche nella nostra diocesi con questo programma: inizio alle 16 con il Vescovo Francesco Beschi nella Basilica di Santa Maria Maggiore. È seguito un corteo orante con sosta dapprima davanti al Battistero, per ricordare il dono del Battesimo, e poi sulla soglia della Cattedrale per la venerazione della Croce. Quindi ingresso per la solenne concelebrazione eucaristica con l’annuncio dell’inizio ufficiale del Giubileo.

I pellegrinaggi giubilari

Per vivere il Giubileo, sono in programma tre pellegrinaggi giubilari diocesani a Roma indicati dal nostro Vescovo Francesco Beschi: quello degli adolescenti (dal 25 al 27 aprile), quello diocesano (dal 7 al 13 luglio) e quello dei giovani (dal 28 luglio al 3 agosto).

Il Vescovo in Cattedrale per l’avvio del Giubileo

(Foto di Colleoni) Inoltre, il Vescovo Beschi presiederà, durante l’intero anno 2025, una manifestazione giubilare in ogni Comunità ecclesiale territoriale (Cet). Gli uffici di Curia competenti per i diversi ambiti pastorali predisporranno proposte per coinvolgere la nostra diocesi anche nelle giornate giubilari che si terranno a Roma, come per famiglie, nonni e anziani (dal 30 maggio al 1° giugno), per i catechisti (dal 26 al 28 settembre) e per i sacerdoti (dal 26 al 27 giugno).

Le chiese giubilari