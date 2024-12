Il Vescovo Beschi in ospedale, Messa e visita al reparto di patologia neonatale

La visita del Vescovo al reparto di patologia neonatale

La Messa è stata celebrata dopo la visita nel reparto di patologia neonatale dove il vescovo si è intrattenuto con il personale sanitario, i genitori e i piccoli. «Il pensiero che mi attraversa – ha detto uscendo dal reparto - in questo luogo dove la fragilità assume i tratti dell’emergenza, è di riconoscenza per la cura professionale, ma anche umana che questi piccoli ricevono. Contemporaneamente non possiamo non pensare ai tanti bambini che in questo momento sono vittime delle guerre, come Papa Francesco non smette di ricordarci».