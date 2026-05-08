In aeroporto a Orio con 74 ovuli di droga nello stomaco: arrestata 44enne

Una donna di 44 anni, di origine nigeriana e residente a Torino, è stata arrestata all’aeroporto di Orio al Serio dopo essere stata trovata con 74 ovuli di droga ingeriti e nascosti nello stomaco. L’operazione è stata condotta dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza durante i controlli contro il traffico internazionale di stupefacenti nello scalo bergamasco.

La passeggera era in arrivo dall’aeroporto di Charleroi-Bruxelles dopo un soggiorno di poche ore. A far scattare gli approfondimenti è stata anche una segnalazione trasmessa dall’Autorità doganale belga nell’ambito della cooperazione europea prevista dalla Convenzione Napoli II.

Il viaggio sospetto e i controlli in ospedale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna aveva raggiunto Amsterdam in treno il giorno precedente, per poi spostarsi a Bruxelles in autobus, modalità ritenute tipiche dei cosiddetti «body packers», ovvero i corrieri della droga che trasportano stupefacenti ingerendoli. I successivi esami radiologici effettuati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno confermato la presenza degli ovuli nello stomaco della viaggiatrice. In totale sono stati recuperati 16 ovuli di cocaina e 58 di eroina, per un peso complessivo di oltre 837 grammi.

Aeroporto "il Caravaggio" a Orio al Serio

(Foto di Sergio Agazzi)

Oltre 11mila dosi potenziali