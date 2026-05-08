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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 08 Maggio 2026

In aeroporto a Orio con 74 ovuli di droga nello stomaco: arrestata 44enne

L’OPERAZIONE. Sequestrati cocaina ed eroina. La passeggera era arrivata da Bruxelles.

In aeroporto a Orio con 74 ovuli di droga nello stomaco: arrestata 44enne
Alcuni ovuli di droga
(Foto di Archivio)

Orio al Serio

Una donna di 44 anni, di origine nigeriana e residente a Torino, è stata arrestata all’aeroporto di Orio al Serio dopo essere stata trovata con 74 ovuli di droga ingeriti e nascosti nello stomaco. L’operazione è stata condotta dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza durante i controlli contro il traffico internazionale di stupefacenti nello scalo bergamasco.

La passeggera era in arrivo dall’aeroporto di Charleroi-Bruxelles dopo un soggiorno di poche ore. A far scattare gli approfondimenti è stata anche una segnalazione trasmessa dall’Autorità doganale belga nell’ambito della cooperazione europea prevista dalla Convenzione Napoli II.

Il viaggio sospetto e i controlli in ospedale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna aveva raggiunto Amsterdam in treno il giorno precedente, per poi spostarsi a Bruxelles in autobus, modalità ritenute tipiche dei cosiddetti «body packers», ovvero i corrieri della droga che trasportano stupefacenti ingerendoli. I successivi esami radiologici effettuati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno confermato la presenza degli ovuli nello stomaco della viaggiatrice. In totale sono stati recuperati 16 ovuli di cocaina e 58 di eroina, per un peso complessivo di oltre 837 grammi.

In aeroporto a Orio con 74 ovuli di droga nello stomaco: arrestata 44enne
Aeroporto "il Caravaggio" a Orio al Serio
(Foto di Sergio Agazzi)

Oltre 11mila dosi potenziali

Secondo le stime degli investigatori, dalla sostanza sequestrata sarebbe stato possibile ricavare oltre 730 dosi di cocaina e più di 10.500 dosi di eroina, con profitti illeciti stimati in circa 248mila euro. La droga è stata sequestrata e la donna è stata arrestata e trasferita nel carcere di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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