In Manovra 19,5 milioni per gli oratori: «Luoghi di contrasto al disagio giovanile»

Sei milioni e mezzo all’anno, per un triennio. Totale: 19,5 milioni di euro per sostenere in tutto il Paese progetti legati al mondo degli oratori, valorizzando il ruolo dei volontari, rafforzando la funzione educativa e sociale e potenziando gli interventi di contrasto al disagio giovanile. Nel testo della legge di bilancio che si appresta ad avviare l’iter parlamentare c’è anche questa novità, che va ad ampliare notevolmente una prima dotazione di 500mila euro annui (sempre con orizzonte triennale) già prevista nella manovra dello scorso anno.

L’iter della proposta

È il frutto di una proposta di Noi Moderati, la forza politica guidata da Maurizio Lupi e che vede tra gli esponenti di punta – e tra i promotori di questo specifico provvedimento – la senatrice Mariastella Gelmini. «Questo nuovo fondo nasce da un emendamento che avevamo presentato un anno fa in manovra e che aveva visto una partecipazione molto alta, con oltre 180 domande arrivate da tutta Italia: ora le richieste sono al vaglio per selezionare i 30 progetti più meritevoli, almeno uno per regione – premette Gelmini -. Dato il successo riscosso da quel bando, come Noi Moderati abbiamo pensato di chiedere altre risorse con la nuova finanziaria. Così è stato, e grazie al lavoro di Maurizio Lupi abbiamo ottenuto uno stanziamento considerevole».

Lo stanziamento

Appunto 6,5 milioni di euro per il 2026, altrettanti per il 2027 e ancora la stessa cifra per il 2028. Così, spiega Gelmini, «a partire dall’anno prossimo gli oratori avranno a disposizione un fondo commisurato alle loro funzioni sociali e alle loro necessità». La dotazione permetterà di erogare contributi per programmi da attuare in diversi ambiti: «Da un lato c’è la formazione dei volontari: gli oratori si reggono sullo spontaneismo, ma è necessario continuare a formare queste persone – riflette Gelmini -. E poi c’è la grande funzione educativa e sociale: vorremmo costruire un piano triennale di progetti strutturali legati a sport, teatro, cultura, inclusione, soprattutto per contrastare un disagio giovanile che ha molte forme».

Dai disturbi alimentari all’autolesionismo, dall’isolamento alle dipendenze tradizionali e a quelle legate alle nuove tecnologie e al mondo virtuale: «Gli oratori – rileva Gelmini, che insieme alla collega di partito Giusy Versace aveva già depositato una proposta di legge per riconoscere il valore sociale di questi luoghi – sono uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare il disagio.