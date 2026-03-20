In 700 alla fiaccolata silenziosa per Valentina Sarto a Bergamo-Foto/video

Sono partiti in diverse centinaia da casa di Valentina Sarto in via Pescaria a Bergamo, dove giovedì scorso si è consumato l’ennesimo orribile femminicidio. Un corteo silenzioso, una fiaccolata per dire basta alla violenza e rendere omaggio alla barista 41enne. Si tratta di una delle iniziative organizzate per ricordare Valentina in questi giorni.



Nel corteo anche la famiglia di Valentina, poi le rappresentanti della rete antiviolenza, la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, buona parte della giunta comunale (Marcella Messina, Oriana Ruzzini, Ferruccio Rota, Giacomo Angeloni) e anche alcuni consiglieri della minoranza tra cui Andrea Pezzotta. Ma soprattutto tanta gente comune che ha voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia e dare un segno di partecipazione e di raccoglimento.