Inchiesta Covid, la telefonata: «Chiesi la zona rossa a Gallera»

«Io dodici giorni fa ho insistito per fare la zona rossa come a Codogno. Risultato: il governo ci ha messo 5 giorni e poi ha deciso per questa porcata!». È il 14 marzo 2020 quando il direttore dell’Asst Bergamo Est, Francesco Locati, commentando le decisioni del governo per contenere la pandemia, invia questo messaggio whatsapp al sindaco di Seriate, Cristian Vezzoli (estraneo all’inchiesta), che concorda: «Una mezza misura all’italiana che darà mezzi risultati!». L’ospedale di Alzano in quei giorni era nell’occhio del ciclone, additato come «il» focolaio incontrollato da cui era partita l’ondata del contagio in Val Seriana.