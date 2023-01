Incidenti domestici, nella Bergamasca 40mila casi all’anno. Inail: «Assicuratevi»

L’Inail lancia la campagna di sensibilizzazione contro gli infortuni domestici, che ogni anno, secondo i dati Istat, coinvolgono tre milioni di persone in tutta Italia e circa 40mila nella Bergamasca. Il rischio può essere coperto da una polizza assicurativa a tutela di tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. Nella pratica, si tratta di casalinghe e casalinghi, ma anche giovani che abitano fuori casa per motivi di studi.