Infortuni su lavoro: +22% in otto mesi. In calo quelli mortali

Prevenzione e formazione per combattere la piaga degli infortuni sul lavoro. Anche a Bergamo l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro ha celebrato domenica 9 ottobre la Giornata nazionale dedicata alle vittime degli infortuni sul lavoro. Dopo la Messa nella chiesa della Malpensata, celebrata da don Claudio Del Monte, si è tenuta la deposizione della corona d’alloro al monumento dedicato alle vittime sul lavoro, in via Case Barca.