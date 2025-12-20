Insegnante e anima di Pignolo, l’addio a Nadia Savoldelli: «Grazie per aver raccontato la vita»

La chiesa di Santo Spirito in Pignolo si raccoglie nel dolore per l’ultimo saluto a Nadia Savoldelli, logopedista al centro Ananda, insegnante e anima instancabile del quartiere di Pignolo, oltre che vicepresidente del Consiglio delle donne del Comune di Bergamo. Una folla di amici, parenti e compagni di viaggio nel lungo cammino di vita di Nadia hanno preso parte questa mattina, sabato 20 dicembre, ai funerali dell’insegnante e presidente dell’associazione Il Cerchio di Gesso , scomparsa a 71 anni dopo una malattia.

Stretti nel cordoglio, i familiari - il marito Camillo, i figli Pietro e Caterina - e le tante istituzioni presenti, tra cui gli assessori Messina, Marchesi, Angeloni e Lenzini, oltre alla presidente del Consiglio comunale Romina Russo, hanno ascoltato le parole di don Pietro Biaggi, che ha celebrato il rito funebre. «Tutti noi che l’abbiamo conosciuta possiamo dire grazie – ha detto il parroco di Sant’Alessandro della Croce introducendo il rito funebre –. Un grazie che non ha bisogno di parole, anche se lei di parole ne ha spese nella sua vita a vari livelli istituzionali e nelle associazioni, e noi le ricordiamo. Come quelle che hanno animato il Circolo dei Narratori. Cosa c’è di più bello che raccontare la vita? Questo lei lo ha fatto».