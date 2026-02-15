Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 15 Febbraio 2026

Investimento in Malpensata, 21enne in ospedale

L’INCIDENTE. Attimi di spavento domenica mattina 16 febbraio nella zona del piazzale della Malpensata, a Bergamo, dove una ventunenne è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali: fortunatamente sembrerebbe non essere in gravi condizioni.

Alessio Malvone
Alessio Malvone
Sul posto gli agenti della polizia locale di Bergamo
Sul posto gli agenti della polizia locale di Bergamo

Bergamo

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una ventunenne cinese residente in città, poco prima delle 10 di domenica 15 febbraio stava attraversando sulle strisce pedonali (in quella zona non sono presenti semafori) situate subito dopo la rotonda all’incrocio con via Carnovali e via Gavazzeni, dal piazzale della Malpensata in direzione di via Gavazzeni, quando è stata investita da un suv scuro, alla cui guida c’era un uomo di 60 anni residente in provincia, il quale proveniva dal centro cittadino in direzione di via Zanica.

Il conducente dell’automobile, comprensibilmente molto scosso, si è immediatamente fermato per prestare soccorsi alla ragazza che sarebbe sempre rimasta cosciente. Poco dopo sul posto sono arrivate un’auto medica e un’ambulanza e la ventunenne, che non hai mai perso conoscenza, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo (media gravità): dai primi accertamenti sembrerebbe non essere in gravi condizioni. Per effettuare i rilievi e gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bergamo. A quell’ora c’era poco traffico in zona e già prima delle 10.30 la situazione era tornata alla normalità.

