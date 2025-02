La Casa di Leo è pronta per accogliere 18 bimbi ricoverati in ospedale e le famiglie

La pioggia non ha rovinato la cerimonia di inaugurazione della nuova Casa di Leo a Treviolo, per la quale sono state espresse parole di soddisfazione, orgoglio e gratitudine da quanti sono intervenuti. Un sogno che diventa realtà per una struttura innovativa, funzionale e da esteticamente bella che è capaci di ospitare 18 famiglie con bambini e bambini ricoverati o dimessi dall’ospedale Papa Giovanni.