Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 10 Dicembre 2025

La tradizione sul Sentierone, ecco le bancarelle di Santa Lucia - Foto e video

LA FESTA. Una tappa fissa per i bergamaschi: le storiche bancarelle che colorano il centro di Bergamo fino alla notte del 12 dicembre. All’insegna di dolci ed idee regalo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le tradizionali bancarelle di Santa Lucia sul Sentierone a Bergamo
Le tradizionali bancarelle di Santa Lucia sul Sentierone a Bergamo
(Foto di Colleoni)

Bergamo si prepara al rush finale in vista dell’arrivo di Santa Lucia e il centro torna a riempirsi di famiglie e curiosi. Sono gli ultimi giorni per fare tappa nella chiesetta di via XX Settembre dove, dopo aver consegnato la letterina alla Santa più amata dai bambini, molti approfittano per una passeggiata sul Sentierone.

Scopri la storia di Santa Lucia e guarda la gallery di foto dall’archivio storico de L’Eco.

Qui sono infatti arrivate, nella notte tra martedì e mercoledì 10 dicembre, le tradizionali bancarelle di Santa Lucia, schierate in quattro file davanti al Teatro Donizetti.

Rimarranno fino alla sera del 12 dicembre, offrendo ai visitatori dolci, giocattoli e piccole idee regalo tipiche della festa.

Scopri tutti gli eventi per la Santa Lucia 2025.

Le bancarelle restano un appuntamento irrinunciabile per i bergamaschi: una tappa fissa dove ritrovare l’atmosfera dell’attesa, scegliere gli ultimi doni e soprattutto fare scorta dei dolcetti che non possono mancare nella notte più lunga dell’anno, quando Santa Lucia attraverserà la città per portare doni e meraviglia ai più piccoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
Tempo libero
Gastronomia
Svaghi (generico)
Turismo
Santa Lucia
teatro donizetti
Natale 2025