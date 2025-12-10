Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 10 Dicembre 2025
La tradizione sul Sentierone, ecco le bancarelle di Santa Lucia - Foto e video
LA FESTA. Una tappa fissa per i bergamaschi: le storiche bancarelle che colorano il centro di Bergamo fino alla notte del 12 dicembre. All’insegna di dolci ed idee regalo.
Bergamo si prepara al rush finale in vista dell’arrivo di Santa Lucia e il centro torna a riempirsi di famiglie e curiosi. Sono gli ultimi giorni per fare tappa nella chiesetta di via XX Settembre dove, dopo aver consegnato la letterina alla Santa più amata dai bambini, molti approfittano per una passeggiata sul Sentierone.
Qui sono infatti arrivate, nella notte tra martedì e mercoledì 10 dicembre, le tradizionali bancarelle di Santa Lucia, schierate in quattro file davanti al Teatro Donizetti.
Rimarranno fino alla sera del 12 dicembre, offrendo ai visitatori dolci, giocattoli e piccole idee regalo tipiche della festa.
Le bancarelle restano un appuntamento irrinunciabile per i bergamaschi: una tappa fissa dove ritrovare l’atmosfera dell’attesa, scegliere gli ultimi doni e soprattutto fare scorta dei dolcetti che non possono mancare nella notte più lunga dell’anno, quando Santa Lucia attraverserà la città per portare doni e meraviglia ai più piccoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA