Ladri nella farmacia di via Corridoni a Bergamo: rubati mille euro, una cassa abbandonata per strada

Ladri in azione nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio alla Farmacia Visigalli di via Corridoni a Bergamo. Il colpo è scattato intorno all’una, quando i malviventi hanno forzato l’ingresso principale utilizzando un piede di porco, riuscendo a introdursi all’interno del locale.

L’allarme è scattato immediatamente ed è stato ricevuto dalla Centrale Operativa di Sorveglianza Italiana che ha inviato una guardia giurata sul posto. L’intervento ha probabilmente messo in fuga i ladri: in pochi minuti la guardia è arrivata davanti alla farmacia, sorprendendo i malviventi mentre stavano caricando in auto le casse automatiche.

Alla vista della guardia, i ladri sono fuggiti a bordo dell’auto, abbandonando una delle casse a terra. Poco dopo è intervenuta la polizia per i rilievi del caso.