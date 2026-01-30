Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 30 Gennaio 2026

Ladri nella farmacia di via Corridoni a Bergamo: rubati mille euro, una cassa abbandonata per strada

IL COLPO. Malviventi in azione nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, in via Corridoni: rubata una cassa con mille euro, l’altra abbandonata durante la fuga.

Sul posto la polizia
Sul posto la polizia

Bergamo

Ladri in azione nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio alla Farmacia Visigalli di via Corridoni a Bergamo. Il colpo è scattato intorno all’una, quando i malviventi hanno forzato l’ingresso principale utilizzando un piede di porco, riuscendo a introdursi all’interno del locale.

L’allarme è scattato immediatamente ed è stato ricevuto dalla Centrale Operativa di Sorveglianza Italiana che ha inviato una guardia giurata sul posto. L’intervento ha probabilmente messo in fuga i ladri: in pochi minuti la guardia è arrivata davanti alla farmacia, sorprendendo i malviventi mentre stavano caricando in auto le casse automatiche.

Alla vista della guardia, i ladri sono fuggiti a bordo dell’auto, abbandonando una delle casse a terra. Poco dopo è intervenuta la polizia per i rilievi del caso.

All’interno della farmacia erano presenti tre casse automatiche: una è stata asportata con all’interno circa 1.000 euro, una seconda è stata lasciata cadere durante la fuga, mentre la terza è rimasta all’interno del locale. Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero state almeno due persone, con un possibile terzo complice ad attenderle in auto. I ladri indossavano cappucci e bandane per travisare il volto. Le telecamere di videosorveglianza interne hanno ripreso l’azione, avvenuta in pochi istanti: le immagini sono ora al vaglio degli investigatori.

