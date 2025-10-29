«L’Albero dei Tutti» arriva a Bergamo: la più grande scultura al mondo dedicata alle vittime di mafia

L’iniziativa è promossa con il sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano e di Confcommercio Imprese per l’Italia, in collaborazione con la Fondazione Falcone, che ha avviato il progetto nel trentennale delle stragi mafiose.

Un colosso di legno per la memoria collettiva

«L’Albero dei Tutti» è una scultura imponente e fragile al tempo stesso: un abete dei boschi di Pilat, lungo 13 metri, alto e largo 6, trasformato in un simbolo universale di impegno civile.

L’opera, immaginata e curata da Alessandro De Lisi, direttore del Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è un viaggio di arte e coscienza che attraversa l’Italia, portando con sé il messaggio della lotta alla criminalità e alla corruzione.