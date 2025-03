L’ambiente al centro della Sfilata di Mezza Quaresima, ecco i vincitori - Tutte le foto e i video

Tra musica, coriandoli, sorrisi e tanta allegria questa è stata una grande sfilata del carnevale oome da tradizione organizzato dal Ducato di Piazza Pontida. Il centro si è riempito di persone, ai bordi della strada lungo viale Papa Giovanni XXIII e tutte le vie di Bergamo centro, per accogliere il passaggio dei 73 gruppi e dei circa 3.000 figuranti provenienti da tutta la Bergamasca e da tutta Italia per la Festa di Mezza Quaresima. In concorso 22 carri.

I vincitori

Il percorso quest’anno, a causa dei lavori di rifacimento di via Broseta, ha subito una leggera modifica: una volta giunti in piazza Pontida i carri hanno proseguito in largo Cinque Vie per poi prendere via Moroni, via Palma il Vecchio e concludere il giro in via San Lazzaro. Lo spettacolo è terminato intorno alle 18 in piazza Matteotti con la premiazione dei carri e dei gruppi vincitori alla presenza delle istituzioni cittadine.