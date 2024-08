«L’auto senza freno a mano era finita in mezzo alla strada: agenti intervenuti per spostarla»

La storia della multa di Ferragosto per un freno a mano non inserito (totale 29,40 euro) ha fatto sobbalzare il Comando di via Coghetti. La versione fornita dalla signora multata, infatti, viene smentita dalla polizia locale. Per la signora, infatti, si è trattato di un eccesso di zelo da parte degli agenti, visto che la sua Dacia, secondo lei, era regolarmente parcheggiata. È invece la stessa comandante della polizia locale Gabriella Messina a intervenire, per raccontare come sono andati esattamente i fatti. «Alle 14,05 del 15 agosto la centrale operativa ha ricevuto la telefonata da parte di un residente che segnalava un veicolo in mezzo alla sede stradale». La via in questione è via Coghetti, dove risiede la signora, a poca distanza, tra l’altro, dallo stesso comando di vigili.

Il fatto in via Coghetti

«Alle 14, 20 – la comandante ricostruisce la dinamica – la pattuglia arrivata sul posto, in via Coghetti appunto, ha notato un veicolo che non avendo freno a mano inserito era fuoriuscito dallo stallo di sosta invadendo la sede stradale che in quel tratto è a senso unico con corsia piuttosto stretta. I colleghi quindi hanno provveduto a spingere il veicolo rimettendolo nello stallo e posizionando una pietra dietro il pneumatico per evitare che si muovesse nuovamente e liberando il transito veicolare». Per fortuna l’auto in movimento non ha provocato né danni né feriti.