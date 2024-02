Lettere «virtuali» e archivi di quartiere: tre progetti per unire giovani e anziani

Tre progetti per favorire l’integrazione intergenerazionale e il dialogo tra le comunità dei quartieri: studenti e anziani si scriveranno lettere «virtuali» parlando dei loro interessi, dal calcio alla politica, cercando di superare lo scoglio anagrafico, annodando legami, questo è il progetto «Legami di carta» (costo 10mila euro), firmato Acli Bergamo ; cerca invece di ricreare lo spirito solidale tipico dei «cortili» di una volta, il progetto di Scambiatempo Redona «Il cortile solidale ora è anche digitale» (costo 20mila euro) ; infine Archivio delle memorie-Raccolta di microstorie nei quartieri per fare rete di Trapassato futuro (progetto da 5mila euro), che punta a connettere i quartieri di Santa Lucia, San Paolo e Loreto.

Raccolta fondi

I tre progetti sono stati presentati all’associazione «Bergamo smart city&community», che dal 19 marzo approderà su Kendoo.it, piattaforma di «crowdfunding civico», dove tutti i cittadini possono accedere per fare una donazione, contribuendo a trasformare ciò che per ora è nelle intenzioni, in qualcosa di concreto. Per poter realizzare i progetti, le diverse realtà dovranno raccogliere, tramite la piattaforma, almeno il 60% dell’intera somma, il restante 40% lo metterà «Bergamo smart city».