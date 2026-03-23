Martedì l’ultimo saluto a Valentina Sarto. Le amiche: «Una donna forte e libera»

Il racconto delle amiche

Due di loro erano presenti venerdì mattina alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo mentre era in corso l’autopsia: Stefania, che la conosce da 20 anni, e Sonila, amica da undici. Entrambe, visibilmente commosse e provate, hanno parlato della loro amica e del rapporto con il marito Vincenzo Dongellini. «Mi aveva raccontato tutto tre settimane fa – dice Sonila – quando il suo nuovo compagno Moris (Moris Panza, ndr) ci aveva lasciato al bar da sole per parlare: io, una volta saputo tutto da lei, le avevo detto che non poteva più stare lì e di venire a casa mia a Seriate, ma lei diceva che gli voleva troppo bene e non voleva lasciarlo solo. Sabato era andata in caserma, accompagnata da Moris, per chiedere consigli su come si doveva comportare, però non aveva fatto la denuncia». «Noi amiche – sottolinea Stefania – la ricordiamo come solare, con tanta voglia di vivere e libera, quella libertà che lui gli ha tolto».