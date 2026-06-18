Maturità, è il giorno della prima prova. L’emozione degli studenti e l’attesa per le tracce

Atteso e allo stesso tempo temuto, il grande giorno è arrivato. Per oltre 9.200 studenti bergamaschi inizia l’esame di Maturità con la prima prova di italiano, identica per tutti gli indirizzi di studio.

L’attesa è palpabile e, come raccontato proprio dai maturandi, gli ultimi giorni sono stati intensi e ricchi di significato, tra «cene con i professori, lettere consegnate agli insegnanti tra lacrime e sorrisi, cori nei cortili delle scuole e fotografie di classe destinate a diventare ricordi da custodire per sempre e ultimi ripassi in compagnia».

La «Notte prima degli esami»

Nella serata di mercoledì 17 giugno, una cinquantina di ragazze e ragazzi del liceo Sarpi di Bergamo si sono dati appuntamento davanti al portone dell’istituto per cantare, in un grande abbraccio, «Notte prima degli esami», l’iconica canzone di Antonello Venditti che parla proprio della Maturità. Un momento carico di emozione, per ingannare l’attesa e scacciare ansie e timori verso la prima prova.

Attesa per le tracce

E come ogni anno, c’è grande attesa per scoprire quali saranno le tracce della prima prova scritta. Montale resta il favorito, ma anche Ungaretti e Pirandello non sono da meno. Questo almeno secondo l’intelligenza artificiale che si basa su una stima percentuale legata alle ricorrenze degli ultimi anni. Poi ci sono anche i video su Tik Tok, il passaparola tra compagni e, non ultimo, le considerazioni fatte dai docenti sulle varie possibilità in campo sia per quanto riguarda l’analisi e il commento di un testo letterario, o poetico, e i temi d’attualità al momento al centro del dibattito e dell’interesse.

Tra storia e attualità