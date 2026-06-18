Maturità, è il giorno della prima prova. L’emozione degli studenti e l’attesa per le tracce
SCUOLA. Alle 8.30 si parte con il tema di italiano, identico per tutti gli indirizzi. L’emozione di ragazze e ragazzi sulle note di «Notte prima degli esami».Lettura 1 min.
Bergamo
Atteso e allo stesso tempo temuto, il grande giorno è arrivato. Per oltre 9.200 studenti bergamaschi inizia l’esame di Maturità con la prima prova di italiano, identica per tutti gli indirizzi di studio.
L’attesa è palpabile e, come raccontato proprio dai maturandi, gli ultimi giorni sono stati intensi e ricchi di significato, tra «cene con i professori, lettere consegnate agli insegnanti tra lacrime e sorrisi, cori nei cortili delle scuole e fotografie di classe destinate a diventare ricordi da custodire per sempre e ultimi ripassi in compagnia».
La «Notte prima degli esami»
Nella serata di mercoledì 17 giugno, una cinquantina di ragazze e ragazzi del liceo Sarpi di Bergamo si sono dati appuntamento davanti al portone dell’istituto per cantare, in un grande abbraccio, «Notte prima degli esami», l’iconica canzone di Antonello Venditti che parla proprio della Maturità. Un momento carico di emozione, per ingannare l’attesa e scacciare ansie e timori verso la prima prova.
Attesa per le tracce
E come ogni anno, c’è grande attesa per scoprire quali saranno le tracce della prima prova scritta. Montale resta il favorito, ma anche Ungaretti e Pirandello non sono da meno. Questo almeno secondo l’intelligenza artificiale che si basa su una stima percentuale legata alle ricorrenze degli ultimi anni. Poi ci sono anche i video su Tik Tok, il passaparola tra compagni e, non ultimo, le considerazioni fatte dai docenti sulle varie possibilità in campo sia per quanto riguarda l’analisi e il commento di un testo letterario, o poetico, e i temi d’attualità al momento al centro del dibattito e dell’interesse.
Tra storia e attualità
Insomma, il toto tema tiene sempre banco tra studenti e docenti. Anche se quest’anno il ministro Giuseppe Valditara ha introdotto alcune novità, la sostanza degli esami rimane invariata a partire dal fatto che le tracce, tra cui gli studenti dovranno scegliere quella da affrontare, sono sette e più precisamente due di analisi del testo (uno poetico e uno in prosa), tre di tipo argomentativo, di cui una di ambito storico, e due legate a temi di attualità. Secondo il sito Skuola.it, portale educational di riferimento insieme Studenti.it, l’autore più accreditato è Gabriele D’Annunzio, seguono Pirandello, Ungaretti, Verga e Pascoli. Studenti.it invece punta su Eugenio Montale per la poesia e Verga per la prosa. Nel tototracce compare anche Grazia Deledda, premio Nobel per la Letteratura nel 1926, autrice importante ma meno «scontata» rispetto ai soliti nomi più ricorrenti. Per il testo argomentativo tiene banco la ricorrenza degli 80 anni della Repubblica e i 40 anni dal disastro di Chernobyl. Inossidabili ormai da qualche anno temi come l’intelligenza artificiale, i social network, la disinformazione, i conflitti internazionali. E questo, sempre secondo i due portali, vale anche per la tipologia C, il tema di attualità.
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