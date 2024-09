«Meno burocrazia, più umanità»: si è insediato il nuovo procuratore Romanelli

Serietà e impegno, ma soprattutto umanità, qualità che, «visto che ci occupiamo della vita di persone, è la precondizione necessaria per un magistrato».

«Capacità di ascolto e di saper lavorare insieme» sono per Maurizio Romanelli fondamentali per ricoprire un ruolo in magistratura. Lo ha sottolineato lunedì 16 settembre, durante la cerimonia di insediamento alla carica di procuratore di Bergamo, tenutasi nell’aula di Corte d’assise del tribunale davanti al collegio presieduto dal presidente del tribunale Cesare de Sapia (a latere Patrizia Ingrascì e Sara de Magistris). Romanelli, nominato all’unanimità dal Csm a fine luglio, ha parlato «di rifiuto di logiche burocratiche e di apertura al mondo esterno. Solo con queste due caratteristiche – ha osservato – si è magistrati a tutto tondo».

Un pensiero il neo procuratore lo ha dedicato ad Antonio Chiappani e al compianto Walter Mapelli, «che ha portato a Bergamo il metodo di investigazione sulla criminalità economica», suoi predecessori, e a un altro pm scomparso troppo presto e anch’egli specializzato in inchieste sui reati fiscali, Nicola Preteroti.

«A Bergamo è arrivato un fuoriclasse», hanno concordato nei loro interventi il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli e il presidente della Corte d’appello di Milano, il bergamasco Giuseppe Ondei. «Una figura di spicco della magistratura italiana», lo ha descritto Maria Luisa Mazzola, già giudice al tribunale di Bergamo e attuale presidente della Quinta commissione del Csm. «Troverà una Procura dove c’è una grande coesione fra colleghi», ha affermato, dandogli il benvenuto, il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota.

Maurizio Romanelli, nuovo procuratore di Bergamo, era stato nominato all’unanimità dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura il 3 luglio scorso. L’11 aprile era arrivata la proposta della Quinta commissione del Csm, presieduta dalla bergamasca Maria Luisa Mazzola.

Chi è Maurizio Romanelli

Romanelli, 66 anni, è in magistratura dal 1986, prenderà il posto di Antonio Chiappani, in pensione dal primo settembre 2023, che si era insediato nel maggio 2020, poco più di un anno dopo la morte del suo predecessore Walter Mapelli, Dal pensionamento di Chiappani, il posto è stato retto dall’aggiunto Maria Cristina Rota. Ora la nomina del nuovo procuratore, di corrente Area, da parte del Plenum del Csm.

Esperto in mafie e terrorismo

Il nuovo procuratore, esperto in mafie e terrorismo, arriva a Bergamo con un nutrito curriculum. In magistratura da quasi 40 anni, dopo aver svolto le funzioni di giudice al tribunale penale di Milano, dal 1992 fino al 2002 è stato pm della Direzione distrettuale antimafia a Milano, occupandosi di organizzazioni mafiose e della loro penetrazione al Nord. Ha fatto parte del dipartimento anti-terrorismo e anti-corruzione. Dal 2012, procuratore aggiunto a Milano, coordinando il Dipartimento terrorismo ed eversione (le indagini sull’Isis portano anche la sua firma) e quello della criminalità informatica. E ancora, dal 2016 fino al 2019 è stato procuratore nazionale aggiunto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; dal 2019 al 2023 di nuovo a Milano per coordinare il Dipartimento dei reati economici e pubblica amministrazione. Ha anche fatto parte del Consiglio giudiziario di Milano, dal 2001 al 2003 e dal 2008 al 2012.

Da un anno reggente a Lodi