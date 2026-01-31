Cronaca / Bergamo Città
Sabato 31 Gennaio 2026
Minacce, un furto e un’arma in casa: 37enne rintracciato in centro città e arrestato
IL CASO. La vicenda risale al 2021, il furto al 2015. Ora un uomo di 37 anni, nato a Bergamo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e trasferito in carcere per una pena di 3 anni e 3 mesi.
Bergamo
È stato rintracciato nel centro di Bergamo e arrestato un uomo di 37 anni, nato a Bergamo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta nella giornata di giovedì 29 gennaio dai militari della Sezione Operativa dei Carabinieri di Bergamo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 30 dicembre 2025.
A Lallio minacciò la compagna nel 2021
Durante l’attività di indagine era stata rinvenuta, nella camera da letto, una pistola risultata provento di un furto in abitazione avvenuto a Nembro nel novembre 2015
Il provvedimento restrittivo è legato a fatti risalenti al 5 ottobre 2021, avvenuti a Lallio. In quell’occasione i carabinieri di Curno avevano arrestato l’uomo a seguito di una perquisizione domiciliare, eseguita dopo la denuncia per minaccia presentata dalla compagna, una donna di 37 anni di origine russa. Durante l’attività di indagine era stata rinvenuta, nella camera da letto, una pistola risultata provento di un furto in abitazione avvenuto a Nembro nel novembre 2015.
Nel corso della perquisizione della casa e delle sue pertinenze, i militari avevano inoltre rintracciato l’uomo, che fino a quel momento si era reso irreperibile, nascosto all’interno di un capanno per attrezzi. Nel giardino adiacente era stato trovato anche il caricatore dell’arma con sette cartucce calibro 9x21. L’uomo era stato quindi trasferito in carcere a Bergamo, dove aveva trascorso un periodo di detenzione, per poi essere rimesso in libertà nel corso del 2022.
Nel giardino adiacente era stato trovato anche il caricatore dell’arma con sette cartucce calibro 9x21
A conclusione dell’iter giudiziario, la Procura della Repubblica ha emesso l’ordine di carcerazione dovendo l’uomo espiare una pena di 3 anni, 3 mesi e 28 giorni di reclusione. Venuto a conoscenza della condanna, il 37enne si era nuovamente reso irreperibile.
Le ricerche dei carabinieri hanno permesso di rintracciarlo il 29 gennaio all’interno di un appartamento del centro cittadino, dove si nascondeva. L’uomo è stato trasferito in carcere a Bergamo, dove sconterà la pena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA