Minacce, un furto e un’arma in casa: 37enne rintracciato in centro città e arrestato

È stato rintracciato nel centro di Bergamo e arrestato un uomo di 37 anni, nato a Bergamo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta nella giornata di giovedì 29 gennaio dai militari della Sezione Operativa dei Carabinieri di Bergamo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 30 dicembre 2025.

A Lallio minacciò la compagna nel 2021

Durante l’attività di indagine era stata rinvenuta, nella camera da letto, una pistola risultata provento di un furto in abitazione avvenuto a Nembro nel novembre 2015 Il provvedimento restrittivo è legato a fatti risalenti al 5 ottobre 2021, avvenuti a Lallio. In quell’occasione i carabinieri di Curno avevano arrestato l’uomo a seguito di una perquisizione domiciliare, eseguita dopo la denuncia per minaccia presentata dalla compagna, una donna di 37 anni di origine russa. Durante l’attività di indagine era stata rinvenuta, nella camera da letto, una pistola risultata provento di un furto in abitazione avvenuto a Nembro nel novembre 2015.

Nel corso della perquisizione della casa e delle sue pertinenze, i militari avevano inoltre rintracciato l’uomo, che fino a quel momento si era reso irreperibile, nascosto all’interno di un capanno per attrezzi. Nel giardino adiacente era stato trovato anche il caricatore dell’arma con sette cartucce calibro 9x21. L’uomo era stato quindi trasferito in carcere a Bergamo, dove aveva trascorso un periodo di detenzione, per poi essere rimesso in libertà nel corso del 2022.

A conclusione dell'iter giudiziario, la Procura della Repubblica ha emesso l'ordine di carcerazione dovendo l'uomo espiare una pena di 3 anni, 3 mesi e 28 giorni di reclusione. Venuto a conoscenza della condanna, il 37enne si era nuovamente reso irreperibile.