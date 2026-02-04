Monterosso, si demolisce il vecchio nido. A settembre apre l’asilo all’ex Sacro Cuore

Lo studio sulla struttura

Il Comune ha commissionato un’indagine sulla struttura, chiedendo ai professionisti di redigere uno studio sia per un possibile intervento di ristrutturazione che per la sua demolizione, tecnicamente un «documento di fattibilità delle alternative progettuali», approvato dalla Giunta nei giorni scorsi. Da qui è emersa l’opportunità di abbattere il vecchio asilo e pensare alla costruzione di un edificio ex novo con un nuovo utilizzo, vista l’apertura, a settembre, del polo comunale 0-6 all’ex Sacro Cuore di via Ghirardelli (nell’ambito del progetto del Villaggio di comunità, ndr), dove le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027 sono già aperte.

Un nuovo edificio

Se, cosa e quando si costruirà un nuovo edificio nell’area di via Leonardo da Vinci è ancora una questione che l’amministrazione sta approfondendo, anche perché il costo di un eventuale intervento è stato stimato dai tecnici in 1,6 milioni di euro: «Si dovranno fare alcune valutazioni, incontreremo anche la Rete di quartiere per raccogliere il loro parere - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota -. L’edificio esistente ha subìto una lesione circa 5 anni fa, con problemi dal punto di vista strutturale nella parte posteriore. Ho commissionato uno studio per capire in che condizioni si trova la struttura. Sulla base delle indagini sono state elaborate due proposte, per mantenere l’edificio esistente consolidandolo, adeguandolo sismicamente e dal punto di vista energetico e riorganizzandolo architettonicamente, mantenendo una destinazione generica oppure per demolirlo e ricostruirlo. Dallo studio emerge che il costo dei due interventi è quasi lo stesso, stimato in 1,6 milioni di euro, non conviene quindi intervenire sull’esistente, anche perché un eventuale intervento antisismico, non sarebbe efficace quanto quello garantito da un edificio nuovo». «Dobbiamo ancora prendere una decisione – prosegue l’assessore Rota –, ma è certo che non tornerà ad essere un asilo nido e che non si interverrà per una ristrutturazione. Potremmo anche decidere di demolire la struttura in un primo momento, per non lasciare un edificio abbandonato nel quartiere, rinviando ad un secondo momento la costruzione di un edificio».