Morì colpito da una pianta: due indagati davanti al gup

È stata fissata per il 19 febbraio l’udienza preliminare per la morte, avvenuta il 17 aprile scorso, di Ferruccio Carminati, di Osio Sotto, colpito in via Stezzano da una porzione di pioppo caduta mentre lui passava in sella alla sua moto. L’albero si trovava nel terreno del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali. Due dipendenti dell’ente erano stati iscritti nel registro degli indagati e compariranno davanti al giudice dell’udienza preliminare. L’ipotesi di reato contestata è l’omicidio colposo.