Multe record a Bergamo: oltre 174mila, già 11mila in più del 2023

E davanti c’è ancora un mese abbondante, con le festività natalizie in arrivo, insieme ai tanti avventori del centro e Città Alta (e Ztl annesse). A dare i dati sulle sanzioni, sui quali incide - è matematico - il nuovo sistema di varchi attivato con l’apertura del Parking Fara lo scorso aprile, l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni.

L’occasione è la discussione, martedì in 1a Commissione consiliare, dei debiti fuori bilancio (minoranze contrarie, tranne Cesare Di Cintio, astenuto) che, ha spiegato l’assessore, «riguardano una serie di sentenze del giudice di pace che non superano i mille euro e di cui il Comune è chiamato a pagare le spese di lite».

La richiesta delle minoranze

Le minoranze sollecitano l’assessore sull’applicazione dell’autotutela (quando è la Polizia locale a «cancellare» la sanzione). «Spero che sia sponsorizzata ai cittadini» avanza Arrigo Tentorio (FdI). «Chiediamo attenzione, non vorremmo che il “caso Belotti” - chiosa Alberto Ribolla, Lega, facendo riferimento all’ex deputato leghista Daniele Belotti, sanzionato per errore – possa interessare altri cittadini. Se la Polizia locale sbaglia è opportuno utilizzare l’autotutela, evitando al Comune di doversi costituire a giudizio, dovendo spesso soccombere». «Il “caso Belotti” è stato risolto in poche ore, c’è stato un problema di comunicazione sulle modalità con cui fare autotutela», ribatte Angeloni.

Nel 2024 oltre 174mila sanzioni solo 161 contestate

Che porta i numeri: «Il nostro portale online nel 2024 ha registrato 1.362 richieste di autotutela, lo strumento funziona, è chiaro che possono esserci problemi sui grandi numeri. Nel 2024 sono state fatte 174.339 sanzioni amministrative di cui ne sono state contestate 161 e di queste solo 11 vedono il Comune con una sentenza a carico. I numeri ci dicono che i cittadini sono tutelati». Presente la nuova comandante della Polizia locale Monica Porta che rispetto all’autotutela interviene: «È prevista per errori materiali, come gli errori sulla targa, in un’ottica di reale collaborazione».