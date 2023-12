Natale, più controlli all’aeroporto di Orio e sull’A4

Il Prefetto Giuseppe Forlenza ha riunito nella mattinata di lunedì 11 dicembre il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la definizione delle linee di attuazione dei dispositivi di sicurezza nel territorio della provincia per le prossime festività natalizie e di fine anno, attraverso la predisposizione di servizi mirati interforze e di attività a carattere preventivo e repressivo.

Al Comitato hanno partecipato, oltre al vicesindaco di Bergamo e ai responsabili provinciali delle Forze dell’Ordine, il Comandante della Polizia provinciale, il Comandante della Polizia locale di Bergamo, il dirigente della Polizia di frontiera, i rappresentanti del Compartimento della Polizia ferroviaria, il dirigente della Sezione Polizia stradale, i rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del servizio di emergenza 118, i referenti di Atb e dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale.

Dopo il ponte dell’Immacolata

«Dopo il ponte dell’Immacolata in cui si è già registrata una implementazione e un deciso impulso per i servizi di prevenzione generale – spiega in una nota la Prefettura di Bergamo –, le Forze dell’ordine con l’ausilio delle Polizie locali assicureranno, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali (con attuazione immediata e fino all’Epifania ndr) una articolata e capillare presenza nelle aree di maggiore afflusso, con particolare riguardo ai centri cittadini (soprattutto mercatini), al centro commerciale «Oriocenter» e ai punti sensibili di movimentazione di persone, per prevenire le più evidenti criticità a tutela della sicurezza e garantire ai cittadini la possibilità di trascorrere in serenità le festività natalizie e di fine anno».

Controlli sull’A4 nelle giornate di esodo

La Polizia stradale implementerà l’attività di controllo lungo l’asse autostradale A4 nelle giornate di esodo e contro esodo e attuerà specifici servizi, in particolar modo nei weekend e nelle giornate festive, di prevenzione e contrasto all’uso di alcool e di sostanza stupefacenti alla guida dei veicoli. Il dispositivo di sicurezza sarà implementato anche con l’impiego di unità del Reparto prevenzione crimine. Particolare attenzione sullo scalo aeroportuale che continua a far registrare elevatissimi flussi di passeggeri che soprattutto nel periodo festivo raggiungono cifre esponenziali.

Aeroporto di Orio, sorvegliato speciale

Da segnalare anche il ruolo dell’Esercito Italiano che, nell’ambito l’operazione «Strade Sicure», continuerà a presidiare l’aeroporto di Orio al Serio, garantendo con i propri equipaggi una efficace azione deterrente in concorso con le Forze dell’Ordine. Sul fronte del soccorso sanitario il Servizio Emergenza 118 assicurerà un adeguato dispiego di uomini e di mezzi, mentre sul versante del soccorso pubblico a più ampio raggio, i Vigili del Fuoco sono già allertati per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Vigili del fuoco a Credaro per il lago

Dal prossimo 16 dicembre verrà aperto il distaccamento operativo dei volontari dei Vigili del Fuoco a Credaro che garantirà il soccorso pubblico ai Comuni della zona del lago d’Iseo. Un complessivo rafforzamento dei servizi di vigilanza soprattutto nelle ore serali e notturne nelle aree di maggiore afflusso (tradizionali luoghi di aggregazione, zona della «movida», stazioni) rimodulando il dispositivo di sicurezza sull’intera provincia attraverso mirati e capillari servizi attuati dalle Forze dell’ordine anche presso esercizi commerciali per garantire lo shopping natalizio in sicurezza con l’ausilio delle specialità e della Polizia locale.

Monitoraggio delle fonti «social»

Particolare attenzione sarà dedicata all’attività infoinvestigativa finalizzata al monitoraggio, a cura della Questura e della Polizia Postale, delle fonti informative «social» (siti on line, piattaforme informatiche, telegram o altre chat).