Nuova Gamec, un milione dall’Art bonus di Intesa

Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale aveva ricevuto un’altra conferma positiva per la sostenibilità economica del cantiere, relativa ai fondi Pnrr , messi a rischio dai ritardi nei lavori: «Ricordiamo che il ministero dell’Interno ne ha autorizzato l’assegnazione – prosegue la nota – disponendo il trasferimento su risorse nazionali, che sarà formalizzato con un decreto successivo di prossima pubblicazione».

Ancora tutta da dipanare invece è la vicenda legale con l’impresa «Manelli» con la quale il Comune ha rescisso il contratto lo scorso dicembre. Palafrizzoni ha stimato in oltre 5 milioni di euro l’ammontare complessivo dei danni derivanti dall’inadempimento dell’appaltatore. Intanto le lavorazioni per la nuova Gamec sono ripartite lo scorso 20 aprile. Domani è previsto il montaggio delle gru in piazzale Tiraboschi e quindi l’avvio delle lavorazioni a pieno regime da parte della nuova impresa appaltatrice, il consorzio formato da Cme di Modena, Edilco di Martinengo e Colombo Spa di Sesto Calende». L’obiettivo è terminare i lavori per luglio 2027.